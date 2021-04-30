Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: En az 13 ölü, 10 bin kişiye tahliye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: En az 13 ölü, 10 bin kişiye tahliye

Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: En az 13 ölü, 10 bin kişiye tahliye
BBC - Haberler | Dünya

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşmazlığında son yılların en büyük çatışması yaşandı: En az 13 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı, 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşmazlığında son yılların en büyük çatışması yaşandı. En az 13 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı, 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çatışmalar Çarşamba günü, sınırdaki bir su kaynağına gözetim kamerası yerleştirilmesinden sonra başlamıştı.

Taraflar ateşkes ve askerlerin geri çekilmesi üzerine uzlaşsa da çatışmalar devam etti.

Kırgızistan hayatını kaybedenlerin sayısını açıklarken Tacik tarafına dair veriler belirsizliğini koruyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bazı binaların ateşe verildiği gözüküyor.

Çatışmanın yaşandığı yer Kırgızistan'ın Batken bölgesindeydi.

haberler.com/haber/2021/04/30/kirgizistan-tacikistan-sinirinda-catisma-en-a-2-14101139_o.jpg"/>

Batken Valiliği, iki tarafın da gözetim kamerasını kaldırma konusunda uzlaştığını fakat Tacikistan'ın sonradan buna karşı çıktığını açıkladı.

Perşembe günü başlayan çatışmaların ardından yerel saatle Perşembe 20: 00'de bir ateşkes ilan edildi ve askerlerin üslerine döneceği duyuruldu.

AFP ajansına konuşan Batken polis teşkilatından bir kişi, çatışmaların daha düşük yoğunlukta da olsa gece devam ettiğini söyledi.

Batken polisi, çatışmaların hem silahlı birlikler hem de siviller arasında yaşandığını belirtti.

İki ülke arasındaki sınır net bir şekilde işaretlenmiş değil ve bu durum 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana sınırda çatışmalara yol açıyor.

Tacikistan yönetimi Cuma günü ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.

BBC
Kırgızistan ve Tacikistan sınırında ateşkes ilan edildi
Kırgızistan ve Tacikistan sınırında ateşkes ilan edildi
Kırgızistan ile Tacikistan sınırında taşlı kavga çatışma döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var
Kırgızistan ile Tacikistan sınırında taşlı kavga çatışma döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var
Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 6 ölü, 115 yaralı
Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 6 ölü, 115 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Adnan Menderes
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırgızistan - Tacikistan sınırında çatışma: En az 13 ölü, 10 bin kişiye tahliye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:05:21. #1.14#

title