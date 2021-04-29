Kırgızistan-Tacikistan sınırdaki çatışmada 6 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı
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Kırgızistan-Tacikistan sınırdaki çatışmada 6 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı

Kırgızistan-Tacikistan sınırdaki çatışmada 6 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle yaşanan silahlı çatışmada her iki taraftan toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 115 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle yaşanan silahlı çatışmada her iki taraftan toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 115 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kırgızistan'ın yerel haber kaynaklarına göre, çatışma sırasında Kırgızistan vatandaşı 84 kişi yaralandı, 3 kişi yaşamını yitirdi,

Tacikistan'ın haber kaynaklarına göre ise Tacikistan vatandaşı 31 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Böylece çatışmalarda her iki ülkeden toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

Bölgede çatışmanın sona erdirilmesi için Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'un başkanlığında kurulan çalışma grubu bölgeye intikal ederek yerel yönetim temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Rusya'da bulunan Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov ve Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda bir araya gelerek, sınırdaki çatışmanın müzakere yoluyla bir an evvel çözülmesi için hazır olduklarını açıkladı.

Öte yandan, Kırgızistan'daki yerel haber kaynaklarına göre, Kırgız-Tacik sınırında yerel saat 23.45'te çatışma seslerinin kesildiği duyuruldu.

Kırgızistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları, yerel saatle 20.00'dan itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Sınırdaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan su kaynağını kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etti.

İki ülkenin sınır birliklerin devreye girmesiyle çatışma çıktı, bölgeye her iki taraftan zırhlı araçlarla asker sevkiyatı yapıldı.

Çatışmanın yaşandığı yakın köylerde çocuk ve kadınlar tahliye edildi.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, hangi tarafa ait olduğu bilinmeyen birçok evin ateşe verildiği görüldü.

Batken Bölgesi

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belli olan Kırgızistan'ın güney batısındaki Batken Bölgesi 525 bin nüfus, 3 şehir ve 189 köyden oluşuyor.

Başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki Batken bölgesinin tam ortasında, komşu ülke Tacikistan'a bağlı Voruh ve Soh yerleşim yerlerinin yanı sıra Özbekistan'a ait Şahimerdan adlı yerleşim birimi (anklav) yer alıyor.

Komşu ülkeleriyle kara sınırı olmayan bu yerleşim birimlerinin halkı, tarım için su ve gıda ihtiyaçlarını Kırgız köylerinde bulunan barajlardan ve pazarlardan sağlıyor.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölgedeki tek karayolu, arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkması üzerine sıklıkla ulaşıma kapatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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