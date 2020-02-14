Kırgızistan, Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

14.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:30

Kırgızistan, Tacikistan'ın Sogdiy Bölge Emniyet Müdürü General Abdullo Navdjuvonov'un açıklamalarından dolayı Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisi Nazirmad Alizoda'yı bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sogdiy Bölge Emniyet Müdürlüğüne yeni getirilen Navdjuvonov'un Kırgızistan'ın Batken bölgesiyle ilgili ifadelerinden dolayı derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Alizoda'ya, Navdjuvonov'un bölgeye istinaden kullandığı "Tarihe bakılırsa, Batken asla Kırgızlara ait değildi. Atalarımız Kırgızları getirip burada toprak verdi. Şimdi de bu Tacik tarafı için bir sorun haline geldi." ifadeleriyle tarihi gerçekleri saptırdığı için Kırgızistan'ın tepkisinin iletildiği kaydedildi.

Kırgız tarafının, Tacikistan yönetiminden söz konusu ifadelerle ilgili uygun tepki beklediğine işaret edilen açıklamada, gelecekte bu tür provokasyon ve kabul edilemez açıklamaların tekrarlanmayacağının umulduğu belirtildi.

Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisi Alizoda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a güven mektubunu dün sunmuştu.

İki ülke hükümetlerinin topografik çalışma grupları 24 Ocak'ta sınırdaki arazi değişimlerini belirlemek için ortak çalışmalara başlamıştı. Çalışmaların 1 Mart 2020'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

Kırgızistan'da, Tacikistan ile sınır sorununu çözmeye yönelik süreci yürütmekle görevli başbakan yardımcısı 12 Şubat'ta değiştirilmişti.

İki ülke arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belirliyken, geriye kalan bölgeler "tartışmalı sınır" kabul ediliyor.

Sınır hattının her iki tarafında yaşayan iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları, geçen yıl 26 Temmuz'da sınır bölgesinde bir araya gelerek, tartışmalı sınır hatlarının netleştirilmesi için çözüm arayışı konusunda kararlılıklarını yinelemişti.

Kaynak: AA