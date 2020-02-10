Kırgızistan, Tacikistan ile sınır sorununu çözmeye hazırlanıyor

10.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:02

Tacikistan ile sınır sorununu çözmek için arazi değişimine hazırlanan Kırgızistan hükümetinin bölgedeki halkı bilgilendirdiği bildirildi.

Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov ve topografik çalışma grubunun üyeleri Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'ndeki sınır köylerinin sakinleriyle görüştü.

Çek-Dobo, Terekzar ve Teskey köylerinde gerçekleşen görüşmelerde, süren sınır belirleme çalışmaları ile bölge halkının bilgilendirildiği ifade edildi.

Köylülere, iki ülke arasındaki "tartışmalı sınır bölgesi" olarak bilinen bölgelerdeki sınır sorunlarının ancak eş değer ve eşit arazi değiş tokuşuyla çözülebileceği aktarıldı.

Bölge halkının görüş ve önerilerinin alındığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki arazi değiş tokuşu konusunda tüm tarafların görüşü alındıktan sonra ortak adımlar atılacağı ve yalnızca ulusal çıkarlar dikkate alınarak sınırların kararlaştırılacağı vurgulandı.

İki ülke arasında arazi değişimini belirlemek için iki hafta önce ortak çalışmalara başlayan Kırgızistan ve Tacikistan topografik çalışma gruplarının 1 Mart 2020'ye kadar anlaşılan seçeneklere ilişkin çalışmaları tamamlaması gerekiyor.

Sınır sorunu

Sovyet Birliği döneminde Orta Asya'da çizilen sınırlar, günümüzde bölgede yaşanan karmaşık sınır problemlerinin temelini oluşturuyor.

Orta Asya'da etnik ve siyasi sınırların doğal yollarla oluşturulmaması, özellikle Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının kesiştiği Fergana Vadisi'nde bölgenin ulaşımını ve güvenliğini olumsuz etkiliyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, geriye kalan sınır bölgeler "tartışmalı sınır" olarak kabul ediliyor.

Sınır hattının her iki tarafında yaşayan iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Tartışmalı sınır bölgelerdeki sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunların çözümlenmemesinin Kırgızistan vatandaşların evlerini ve arazilerini satarak bölgelerden ayrılmalarına neden olduğu ifade ediliyor.

İki ülke cumhurbaşkanları, geçen yıl 26 Temmuz'da sınır bölgede bir araya gelerek tartışmalı sınır hatların belirlenerek netleştirilmesi için çözüm arayışı konusunda kararlığını yinelemişti.

Kaynak: AA