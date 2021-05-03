Kırgızistan-Tacikistan çatışmasının yarattığı yıkım görüntülendi
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Kırgızistan-Tacikistan çatışmasının yarattığı yıkım görüntülendi

Kırgızistan-Tacikistan çatışmasının yarattığı yıkım görüntülendi
BBC - Haberler | Dünya

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki çatışmalarda 46 kişi hayatını kaybederken evler, okullar ve kontrol noktaları yıkıldı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Yetkililer yüzlerce kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını açıkladı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ülkede 34 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken Tacikistan ise 12 kişinin öldüğünü belirtti.

Aralarında okullar, mağazalar, polis karakolları ve kontrol noktalarının da olduğu 100'den fazla yapı hasar gördü.

BBC'nin çektiği görüntüler, çatışmaların Kırgızistan tarafında yarattığı yıkımın boyutlarını ortaya koydu.













Çarşamba günü Kırgızistan'ın Batken bölgesinde başlayan çatışmalar nedeniyle 10 binden fazla kişinin de tahliye edildiği belirtiliyor.





Çatışmaların sınır bölgesindeki bir su kaynağına gözetim kamerası yerleştirilmesinden sonra iki tarafın birbirine taş atmasıyla başladığı aktarılıyor.

Kırgızistan'ın sınır köylerinden Maskat'ta yaşayan Rakhat Esenova, evinin çatışmalar nedeniyle yok olduğunu söylüyor:

"Evimizde yaşarken umudumuz vardı. Çocuklarımın, torunlarımın bu evde büyüyeceğini düşünürdüm… Bunu bize neden yaptılar?"





Kırgızistan İçişleri Bakanlığı yaşanan olaylara dair bir soruşturma başlattıklarını, yasa dışı sınır geçişleri ve cinayet iddialarının da inceleneceğini duyurdu.













Taraflar Cuma günü ateşkes ilan etse de bazı köylerde çatışmalar devam etmişti.

Bunun üzerine Cumartesi tekrar bir ateşkes anlaşması imzalandı ve taraflar hafta sonu boyunca bu anlaşmaya uydu.

Çatışmalar, iki ülkenin de hak iddia ettiği bir su kaynağı nedeniyle başlamıştı.

Orta Asya'daki pek çok sınırda olduğu gibi bu bölgedeki sınırlar konusunda da 30 yıldır anlaşmazlıklar yaşanıyor.

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