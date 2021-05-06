Kırgızistan Tacikistan arasında çatışmaya neden olan su dağıtım şebekesi modernize edilecek
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Kırgızistan Tacikistan arasında çatışmaya neden olan su dağıtım şebekesi modernize edilecek

Kırgızistan Tacikistan arasında çatışmaya neden olan su dağıtım şebekesi modernize edilecek
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin güneyindeki Batken bölgesindeki Ak-Su Nehri üzerindeki Golovnoy su dağıtım şebekesinin ve bu şebekenin güvenliğini sağlayan askeri birliğin kaldığı kışlanın modernize edileceğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin güneyindeki Batken bölgesindeki Ak-Su Nehri üzerindeki Golovnoy su dağıtım şebekesinin ve bu şebekenin güvenliğini sağlayan askeri birliğin kaldığı kışlanın modernize edileceğini belirtti.

Caparov, geçen hafta Kırgızistan-Tacikistan arasında çatışmaya neden olan Golovnoy su dağıtım şebekesini ve bu şebekenin güvenliğini sağlayan Bujum askeri kışlasını ziyaret etti ve askerlere seslendi.

Caparov, devletin Silahlı Kuvvetlerine karşı tüm sosyal yükümlülüklerini yerine getireceğini ve mevcut sorunlarının çözümüne özel önem vermeye devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretin ardından Caparov, ilgili devlet organlarına su dağıtım şebekesini modernize etmeleri talimatını verdi.

Caparov, Kırgızistan-Tacikistan arasında yaşanan çatışmadan etkilenen sınır köyleri Maksat, Kulundu ve Orto-Boz'da incelemelerde bulundu ve bölge halkı ile bir araya geldi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında 27 Nisan'da başlayan gerginlik 28 Nisan'da çatışmaya dönüşmüştü. 27 binden fazla kişinin tahliye edildiği Kırgızistan tarafında 183 kişi yaralanmış, 3'ü asker 36 kişi yaşamı yitirmişti. Bölgede 120 ev, 84 kamu binası, 27 benzin istasyonu, 34 iş yeri hasar almış veya kullanılmaz hale gelmişti.

Tacikistan'da ise 9'u asker 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişinin yaralanmıştı.

İki komşu ülke arasındaki çatışma 1 Mayıs'ta müzakere yoluyla durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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