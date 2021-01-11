Kırgızistan seçimleri: Sadyr Japarov oyların büyük çoğunluğunu almış görünüyor

Kırgızistan'da yapılan seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre Japarov, oyların yüzde 80'ini aldı.

Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Sadyr Japarov büyük bir oy farkıyla yarışı kazandı.

Oyların tamamına yakını sayıldı. Buna göre Japarov, yüzde 80 oy aldı. Bu durumda Japarov, anayasayı değiştirebilecek ve cumhurbaşkanına daha fazla yetki verebilecek düzeyde desteğe sahip oluyor.

Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinden bu yana ülkede siyasi kriz vardı.

Parlamento seçimlerinde hile yapıldığı ve sonuçların gerçeği yansıtmadığını savunan muhalifler protesto gösterileri yapmış; bunun üzerine dönemin cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov istifa etmişti.

Pazar günü sonuçların belli olmasından sonra Başkent Bişkek'te zafer konuşması yapan Japarov, "Ülkeyi yolsuzluktan uzak şeffaf bir hükümetle yönetme sözü" verdi:

"Biz bir önceki hükümetin hatalarını tekrar etmeyeceğiz. Son 30 yıldır ülkemizde, hayatımızın her alanında yolsuzluk kök saldı. Şu andan itibaren böyle rezilliklere taviz vermeyeceğiz.

"Kırgızistan'ın ekonomik sorunlarını da üç ile beş yıl arasında çözmeyi hedefliyoruz."

Ülkede son yıllarda işsizlik büyük bir hızla arttı. Bu durum Kırgız gençleri çoğunlukla komşu ülkelerde ya da daha uzak ülkelerde iş arayışına itti.

Yine Pazar günü yapılan bir referandumla, halk yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemine de onay verdi. Bu sistemde Japarov, yeni anayasa meclisten geçtiği takdirde çok daha geniş yetki ve güce sahip olacak.

Japarov, konuşmasında referandum sonuçlarına da değinerek "Yeni anayasa kabul edildiğinde ülkede siyasi reformlar gerçekleştireceğiz. Yeni bir hükümet yapısı da olacak." dedi.

Daha önce dört yıl boyunca sürgünde olan Japarov, siyasi bir rakibini rehin almak suçlamasıyla cezaevine girmişti. Ekim ayındaki protestolar sırasında destekçileri tarafından cezaevinden çıkarıldı.

Devam eden protestolarda seçim yetkilileri sonuçları iptal etmiş; ardından cumhurbaşkanı Jeenbekov ve hükümet de istifa etmişti.

1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan eden ülkede Jeenbekov, 2005'ten bu yana halk ayaklanmaları sonucu görevden çekilen üçüncü Kırgızistan cumhurbaşkanı olmuştu.

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