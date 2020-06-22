Kırgızistan, Rus hava üssüne ilişkin protokolü onayladı
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Kırgızistan, Rus hava üssüne ilişkin protokolü onayladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkedeki Rus hava üssünün arazi kira bedelinin artırılmasını, pistin yenilenmesini ve insansız hava araçları (İHA) yerleştirilmesini öngören protokolü onayladığı bildirildi.

Kırgızistan, Rus hava üssüne ilişkin protokolü onayladı
22.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:38

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkedeki Rus hava üssünün arazi kira bedelinin artırılmasını, pistin yenilenmesini ve insansız hava araçları (İHA) yerleştirilmesini öngören protokolü onayladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, "Birleşik Rus Askeri Hava Üssü'nün Statüsü ve Koşullarıyla İlgili Anlaşması'nda Değişiklik Öngören Protokolü" onayladı.

Protokol, ülkedeki Rus hava üssünün arazi kira bedelinin artırılmasını, pistin yenilenmesini ve insansız hava araçları (İHA) yerleştirilmesini öngörüyor.

Rusya, protokolle üsteki kullandığı alanın, kiraladığı alandan fazla olduğunu kabul etti.

Protokolde "İki ülke arasında 20 Eylül 2012 tarihinde yapılan anlaşma uyarınca Rus tarafının kiraladığı arazi alanı 866 bin 20 hektardı. Yeni envanter sonuçlarına göre, Rusya'nın kullandığı alan 924 bin 52 hektar olarak tespit edildi. Bu da iki ülke arasında 2012 tarihli anlaşmada belirtilenden 58 bin 32 hektar fazladır." ifadeleri yer alıyor.

Böylece tarafların 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren Rusya tarafından fiilen kullanılan arazinin kira bedelini geri ödemek için çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Ayrıca, Rusya ile Kırgızistan'ın ortak kullanacağı pistin, Rus tarafınca yenilenmesi ve bu üsse İHA'ların yerleştirilmesi öngörülüyor.

Üssün kira bedelinin yaklaşık 300 bin dolar arttığı ve yıllık toplam 4 milyon 800 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Kırgızistan, 2012'de Rusya'ya ait askeri hava üssünün kullanım süresini 2032'ye kadar uzatmıştı.

Ülkedeki Rus askeri varlığı

Rusya, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 20 kilometre mesafedeki Kant şehrindeki üssünü, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) Orta Asya Çevik Kuvvetler Gücü'nün hava ayağı olarak Ekim 2003'te kurmuştu.

Yaklaşık bin askerin görev yaptığı hava üssünde Su-25 savaş jetleri ve Mi-8 helikopterleri bulunuyor.

Rusya'nın, Kırgızistan'da hava üssünün yanı sıra Issık Göl eyaletinde askeri test alanı, Çuy eyaletinde deniz haberleşme ağı merkezi ile Celalabad eyaletinde sismik istasyon üssü bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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