Kırgızistan referandum ile parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Kırgızistan referandum ile parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti

BBC - Haberler | Dünya
Kırgızistan referandum ile parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti

Kırgızistan'da Pazar günü düzenlenen anayasa değişikliği referandumunda seçmenlerin yüzde 79'u parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin önünü açarak cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanıyan tasarıya destek verdi.

Kırgızistan halkı, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin önünü açan anayasa değişikliğini oylamak için Pazar günü sandık başına gitti.

Kırgız Seçim Komisyonu'nun yayınladığı sandık çıkış anketlerine göre oy verenlerin yüzde 79'a yakını, Cumhurbaşkanı Sadir Caparov'a geniş yetkiler veren bu tasarıyı destekledi.

Reuters'ın haberine göre seçime katılım ise yüzde 37 ile sınırlı kaldı ve oylamanın kabul edilmesi için gereken yüzde 30'luk sınırı az farkla geçti.

Caparov yeni yetkiler kapsamında hakimleri atayabilecek, cumhurbaşkanlığına ikinci kez aday olabilecek.

52 yaşındaki popülist lider, ülkesinde Ocak ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini büyük bir oy farkıyla kazanmıştı.

Yüzde 80'den fazla oy alan Kırgız lider, anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanı yetkilerini genişletecek düzeyde desteği de sağlama almıştı.

Öte yandan Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine süregelen siyasi kriz protestolara neden olmuş, dönemin cumhurbaşkanı Soronbay Cenbekov istifa etmişti.

Cenbekov böylece, 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkede istifa eden üçüncü cumhurbaşkanı olmuştu.

Protestolar sırasında gözaltına alınan Sadir Caparov, hapisten çıkarıldıktan sonra seçmenin gözündeki itibarını giderek artırmıştı.

Caparov, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da eski anayasal düzenin yabancı ülkelerden ithal edildiği eleştirisi üzerinden seçmenlere hitap etmiş, "Bu defa anayasamızı biz hazırlayacağız" demişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Ataizi Burcu Biricik Canan Ergüder
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ali Palabıyık Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırgızistan referandum ile parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:51:36. #1.16#
title