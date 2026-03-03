Haberler

Kırgızistan Orta Doğu'daki vatandaşlarını Umman üzerinden tahliye edecek

Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Umman üzerinden 300 vatandaşın tahliyesi için 2 uçakla düzenlenecek charter uçuşları hakkında bilgi verdi. BAE'den uçuş izni alınmasının ardından, öncelikle kadınlar ve çocuklar tahliye edilecektir.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Doğu ülkelerinden 300 vatandaşını Umman üzerinden 2 uçakla tahliye edeceklerini duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Orta Doğu ülkelerinde Kırgızistan vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti. Açıklamada, "Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) uçuş ve inişlerin yasaklanması nedeniyle, 300 kişinin tahliye için 2 charter uçuşunun düzenlenmesi konusunda Umman ile anlaşma sağlandı. BAE'den uçuş izni alınması durumunda orada kalan tüm vatandaşlarımızın ülkeden çıkarılması sağlanacaktır. Öncelikli olarak Umman toprakları üzerinden kadınlar ve çocuklar tahliye edilecektir" denildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
