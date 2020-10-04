Kırgızistan, milletvekili seçimleri için sandık başında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırgızistan, milletvekili seçimleri için sandık başında

04.10.2020 09:11 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:11
Kırgızistan, milletvekili seçimleri için sandık başında

Kırgızistan'da halk, gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerinin seçimi için sandık başına gitti.

Kırgızistan'da halk, gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerinin seçimi için sandık başına gitti.

Ülke genelinde kurulan 2 bin 429 ve yurt dışında 45 sandıkta kayıtlı 3 milyon 523 bin 532 seçmen, yerel saat 08.00 (TSİ 05.00) itibarıyla oy vermeye başladı.

Toplam kayıtlı seçmeden 496 bin 239'u "seçmen bilgi belgesini" alarak, kayıtlı olmadığı sandıkta oy kullanma hakkı elde etti.

Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda kimlik belgelerini göstererek, yüz tanıma ve parmak izleri kontrol edilerek elektronik sistemle oylarını kullanabiliyor.

1912 milletvekili adayı yarışıyor

Yerli ve yabancı gözlemcilerin izlediği seçimde, 120 sandalyeli parlamentoya girmek için 16 partiden 1912 milletvekili adayı yarışıyor.

Siyasi partilerin parlamentoya girmesi için ülke genelinde, 7 bölgede, başkent Bişkek ile Oş büyükşehirlerinde yüzde 7'lik barajı aşması ve en az 142 bin oy alması gerekiyor.

Seçim yasasına göre, her partiden meclise en fazla 65 milletvekili girebilecek.

Bir partiden daha çok adayın seçimi kazanması durumunda "fazla milletvekilleri" seçim komisyonu tarafından yedekte tutulacak.

Oy verme işleminin, yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından oy sayma işlemine başlanacak.

Merkez Seçim Komisyonuna 44 siyasi parti başvurmuş ve bunlardan 28'i farklı gerekçelerle elenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Erkan Kandemir Süleyman Soylu Abdulhekin Ayhan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah İrem Sak Esra Erol Mahsun Kırmızıgül
Spor Samatta Tisserand Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Otomobil Azerbaycan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırgızistan, milletvekili seçimleri için sandık başında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 09:14:08. #1.14#
title