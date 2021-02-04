Kırgızistan Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 808 milyon dolar oldu
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Kırgızistan Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 808 milyon dolar oldu

04.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:18
Kırgızistan Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 808 milyon dolar oldu

Kırgızistan Merkez Bankasının toplam altın ve döviz rezervlerinin geçen yıl 384 milyon dolar artarak 2 milyar 808 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

Kırgızistan Merkez Bankasının toplam altın ve döviz rezervlerinin geçen yıl 384 milyon dolar artarak 2 milyar 808 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdıgulov'u kabul etti.

Abdıgulov, görüşmede mali sektördeki tüm zorluklara rağmen geçen yılı iyi göstergelerle kapattıklarını belirterek, "Toplam altın ve döviz rezervleri geçen yıl 384 milyon dolar artarak 2 milyar 808 milyon dolara yükseldi." dedi.

Enflasyonu yüzde 5-7'lik orta vadeli hedefler içinde tutmayı başardıklarını ifade eden Abdıgulov, ülkedeki bankaların kredi hacminin yüzde 11 artarak 162 milyar 600 milyon soma (1 milyar 935 milyon 714 bin 285 dolar) çıktığını kaydetti.

Abdıgulov, Merkez Bankasının 2020 yılında 8 milyar 484 milyon som (101 milyon dolar) kar elde ettiği ve Merkez Bankası'nın reel sektörüne 9 milyar 600 milyon som (114 milyon 285 bin 714 dolar) destekte bulunulduğu bilgisini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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