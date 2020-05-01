Kırgızistan meclisi af yasasını kabul etti
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Kırgızistan meclisi af yasasını kabul etti

Kırgızistan meclisi af yasasını kabul etti
01.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:06

Kırgızistan meclisinde, 3 binden fazla mahkumun yararlanması öngörülen af yasası kabul edildi.

Kırgızistan meclisinde, 3 binden fazla mahkumun yararlanması öngörülen af yasası kabul edildi.

Meclisin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 75. ve 7 Nisan Devrimi'nin 10. yılı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda, görüşülen af yasası onaylandı.

Cumhurbaşkanının onayına gönderilen af yasası kapsamında bazı hafif suçlardan mahkum edilmiş olanlar, 55 yaşını doldurmuş kadınlar, 60 yaşını doldurmuş erkekler, engelliler ve 2'den fazla çocukları veya engelli çocuğu bulunanlar, ailesinin tek çalışanı olan mahkumlar serbest bırakılacak.

Mahkumiyet kararı bulunup da firari olanlar, cezaevinden kaçanlar ve asker kaçakları, 90 günde başvurmaları halinde yasada belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Yasa, ağır suçlu hükümlülere de cezadan indirim yapılmasını öngörüyor.

Af yasası kapsamında 2 bin 620 hükümlünün ceza indiriminden yararlanacağı, 212 mahkumun serbest bırakılacağı, cezaevi ve asker kaçağı 965 kişinin başvurmaları halinde belirtilen haklardan yararlanabileceği bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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