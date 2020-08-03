Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ile TBMM Başkan Şentop telefonda görüştü Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop telefonda görüştü.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop telefonda görüştü.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kırgızistan Meclisi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Cumabekov ile TBMM Başkanı Şentop'un görüşmeden birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladığı aktarıldı. Merkez, Cumabekov'un Türkiye'nin korona virüs salgını sırasında Kırgısiztan'a yaptığı yardımlar için milletvekilleri ve Kırgız halkı adına Türk mevkidaşına teşekkür ettiğini açıkladı. Basın Merkezi, Şentop'un kardeş Kırgızistan ve Türkiye halklarına iyilik, mutluluk ve huzur dilediğini, görüşmede Kırgız-Türk ilişkilerinin yanı sıra parlamentolar arası işbirliğinin ele alındığını açıkladı. Görüşmede ayrıca küresel Covid-19 salgını bağlamında yakın işbirliğinin öneminin altı çizildi. - BİŞKEK

Kaynak: İHA