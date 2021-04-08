Kırgızistan-Macaristan Kalkınma Fonu'nun kuruluşuna ilişkin anlaşma Bişkek'te imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan-Macaristan Kalkınma Fonu'nun kuruluşuna ilişkin anlaşma Bişkek'te imzalandı

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan-Macaristan Kalkınma Fonu'nun kuruluşuna ilişkin anlaşma Bişkek'te imzalandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgız-Macar Kalkınma Fonu'nun kuruluşuna ilişkin anlaşmaya imza atıldı.

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgız-Macar Kalkınma Fonu'nun kuruluşuna ilişkin anlaşmaya imza atıldı.

Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, ülkeye resmi temasları için gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili eğitim, kültür, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği (Türk Konseyi) çerçevesindeki iş birliği konuları ele alındı.

Ayrıca Macaristan merkezli Wizz Air Havayolu şirketi ile Bişkek-Budapeşte ve Abu Dabi-Bişkek arasında doğrudan uçak seferlerin düzenlemesi konuların masaya yatırıldı.

Kırgızistan ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak ve tarım, turizm ve enerji alanına yatırım çekmeyi hedefleyen 50 milyon dolarlık sermaye ile kalkınma fonunun kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

İki hükümet arasında uluslararası kara yolu, yolcu ve kargo taşımacılığı anlaşmasına, standardizasyon ve metroloji alanında işbirliği mutabakatına, dışişleri bakanlıkları arasındaki işbirliği programına imza atıldı.

İki ülke arasında ilaç ve bankacılık sektöründe iş birliğinin yapılması için İş Konseyi'nin kurulması kararlaştırılırken, Kırgızistan ve Macaristan Dışişleri Bakanları düzeyinde Stratejik Konseyin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait hastane için su arıtma ekipmanı hibe edildi, Macar işadamları heyeti de ikili görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto'yu kabul ederek, ikili iş birliğinin geliştirilmesine kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kırgızistan'ın Avrupa Birliği'nde stratejik ortağı olan Macaristan ile ilişkileri takdir eden Caparov, ülkeler arasında ortak Türk köklerine bağlı kültürel ve insani iş birliğinin önemli potansiyeline dikkat çekti.

Ülkesinin 11 yıl önce Doğu ve Asya'da dış politikasını genişletmeye başladığını anlatan Bakan Szijjarto da Macaristan'ın Avrupa'da Kırgızistan'ın güvenilir bir dostu olduğunu teyit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Burak Deniz Bahar Candan
Spor Ali Koç Gökhan Töre Burak Yılmaz Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırgızistan-Macaristan Kalkınma Fonu'nun kuruluşuna ilişkin anlaşma Bişkek'te imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:09:05. #1.15#
title