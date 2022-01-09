Kırgızistan, Kazakistan'dan müzisyen Ruzahunov'un serbest bırakılmasını istedi - Haberler
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Kırgızistan, Kazakistan'dan müzisyen Ruzahunov'un serbest bırakılmasını istedi

Kırgızistan, Kazakistan'dan müzisyen Ruzahunov'un serbest bırakılmasını istedi
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan, Kazakistan'da gözaltına alınan ünlü Kırgız müzisyen Vikram Ruzahunov'un serbest bırakılmasını talep etti.

Kırgızistan, Kazakistan'da gözaltına alınan ünlü Kırgız müzisyen Vikram Ruzahunov'un serbest bırakılmasını talep etti.

Kazakistan'da meydana gelen olaylara katıldığı iddiasıyla bir Kırgız vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin bir video medya ve sosyal ağlarda yer aldı.

Yüzünde çok sayıda kesik ve şişliklerin olduğu kişi, "Kazakistan'daki gösterilere 90 bin tenge (200 dolar) karşılığında katılmak için geldiğini ancak gösterilere katılmadan geri dönerken gözaltına alındığını" belirtti.

Videodaki kişinin ünlü müzisyen Ruzahunov olduğunu fark eden meslektaşları başta olmak üzere sosyal medyada çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçiliği binası önünde toplanan meslektaşları Ruzahunov ile dayanışma göstererek, müzisyenin yılbaşı programları için Kazakistan'a gittiğini ve gösterilere katılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Öte yandan Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Joşıbayev'i bakanlığa çağırarak, müzisyenin bir an önce serbest bırakılması için nota verdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Vikram Ruzahunov hakkında ilk haberler gelir gelmez bakanlıklarımıza derhal gerekli talimatları verdim. İki ülkenin bakanlıkları arasında gerekli çalışmalar yapılıyor. Kazakistan'da çok sayıda çalışan vatandaşımız var. Belki aralarında eylemlere katılabilecek olanlar vardı. Ancak eylemlerde yer almayan ve haksız yere hesap sorulan tüm vatandaşlarımızı kararlılıkla savunacak ve koruyacağız. İki ülkenin özel servislerinin çalışmalarının sonuçlarını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada da Kazakistan'ın özel yetkili birimlerine "Kırgızistan vatandaşlarının Kazakistan'daki olaylar ve yağmalarla hiçbir ilgisinin olmadığın ve olamayacağının" iletildiği bildirildi.

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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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