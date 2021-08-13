Kırgızistan, Kazakistan'dan gümrük kapılarındaki kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasını istedi
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Kırgızistan, Kazakistan'dan gümrük kapılarındaki kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasını istedi

Kırgızistan, Kazakistan'dan gümrük kapılarındaki kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan, vatandaşlarının Kazakistan'a girişine yönelik gümrük kapılarındaki kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasını istedi.

Kırgızistan, vatandaşlarının Kazakistan'a girişine yönelik gümrük kapılarındaki kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, iki ülke arasında ilişkileri ele almak için Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Joşıbayev'i kabul etti.

Kazakbayev, iki ülke topraklarında vatandaşların ve araçların serbest dolaşımı ve transit geçişi için Kırgız vatandaşlarının Kazakistan'a girişine yönelik kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması gereğine dikkati çekti.

Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlemesi için Mart 2020'den beri Kırgızistan ile gümrük kapılarında birinci derece akrabası olanlara, cenazeye ve iş gezisi için gelenlere izin veriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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Kırgızistan, Kazakistan'dan gümrük kapılarındaki kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasını istedi - Haberler
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