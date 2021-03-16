Kırgızistan, Irak'tan 79 Kırgız çocuğu tahliye etti
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Kırgızistan, Irak'tan 79 Kırgız çocuğu tahliye etti

16.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:58
Kırgızistan, Irak'tan 79 Kırgız çocuğu tahliye etti

Kırgızistan hükümeti, "Meerim" insani yardım misyonu çerçevesinde Irak'tan 79 Kırgız çocuğu tahliye etti.

Kırgızistan hükümeti, "Meerim" insani yardım misyonu çerçevesinde Irak'tan 79 Kırgız çocuğu tahliye etti.

Irak'ta bulunan 79 Kırgız çocuğu taşıyan yerel hava yollarına ait uçak, başkent Bişkek'teki Manas Uluslararası Havaalanı'na geldi.

Devleti kurumları, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve STK'lerin yetkilileri tarafından karşılanan çocuklara oyuncak ve hediyeler takdim edildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, devlet koruması altında olan ve son derece tehlikeli durumda bulunan 79 Kırgız çocuğu kurtarmayı amaçlayan insani yardım misyonunun, nitelik ve ölçek olarak ilk kez gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kırgızistan vatandaşlarına ait çocukların ülkesine geri getirilmesinin, iktidarın siyasi iradesinin yanı sıra Kırgızistan hükümetinin koordinasyonunda, Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, Kırgızistan'ın Kuveyt'teki Büyükelçiliği ve UNICEF'in etkin koordinasyon ve iletişimi sayesinde mümkün hale geldiği ifade edildi.

Irak'ta kalan annelerinin rızasıyla ülkesine getirilen çocukların rehabilitasyon programına alınacağı, daha sonra akrabalarına verileceği aktarıldı. Açıklamada, devlet kurumlarının bu çocuklara gerekli yardımları sağlamaya devam edeceği de kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin UNICEF ile söz konusu çocukların tahliyesi için 2018 yılından bu yana çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Kazakbayev, Irak'ta bulunan 79 çocuğu ülkesine insani yardım misyonu çerçevesinde getirdiklerini belirterek, "Bu büyüklükteki çalışma, iktidarın siyasi iradesi sayesinde mümkün hale geldi. Kırgızistan'a verilen destekten ötürü Irak hükümetine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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