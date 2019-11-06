Kırgızistan'ın unutulmaz sanatçıları BUÜ'de anıldı

06.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:09

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Türk Ocakları Bursa Şubesi iş birliğiyle bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen "Türk Dünyasının Öncüleri" programında Kırgızistan'ın ünlü sanatçıları Süymönkul Çokmorov ve Tattibübü Tursunbayeva anıldı.



BUÜ, Türk Ocakları Bursa Şubesi, Türksoy iş birliğiyle düzenlenen 15. Türk Dünyasının Öncüleri programında bu yıl Kırgızistan'ın en önemli sanatçıları Süymönkul Çokmorov ve Tattibübü Tursunbayeva anlatıldı. Sanatçıların hayatları, eserleri ve yaşantılarına dair kesitlerin paylaşıldığı sergi ile başlayan organizasyona BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı NircigitKadirbekov, Türk Ocakları Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Kırgızistan Türksoy Temsilcisi KocageldiKültegin, sanatçıların yakınları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.



Açılış töreninde konuşan Rektör A. Saim Kılavuz, üniversite yönetimi olarak böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Türki cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından Türkiye ile olan ilişkilerini ciddi anlamda geliştirdiklerine işaret eden Rektör Kılavuz, "Ülkelerimiz arasında ilişkilerin gelişmesinin bir vesilesi de Orta Asya ülkelerinden üniversitelerimize eğitim görmek için gelen kardeşlerimizdir. Şu an nüfusu 70 bini aşan üniversitemizde 7 bin civarında 128 ülkeden gelen öğrencimiz var. Yoğunluk olarak da ilk 10 içerisinde Kırgızistanlı evlatlarımız yer alıyor. Burada bu öğrencilerimizin iyi düşünce, iyi duygu ve iyi bir eğitimle yetişmesinde, ülkelerine dönerek hizmet vermesinde bizlerin de karınca kararınca bir nebze emeğimizin geçmesinde mutluluk duyuyoruz. Dolayısı ile bu mutlulukların artması, eğitim öğretim hayatı boyunca Türk halkları arasındaki kültür alışverişinin artması ve gelişmesi ile mümkün olacaktır. Düzenlenen bu etkinliği de böylesi bir kültür alışverişinin gerçekleşmesi açısından önemli buluyorum" diye konuştu.



Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Nircigit Kadirbekov ise Türkiye'ye gelmeden önce çok büyük bir heyecan duyduğunu ve kendisini ana vatandan ata vatana gelmiş gibi hissettiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Kadirbekov, "Türk halklarının ana damarları birdir. Bugün milli marşımız çalındığı zaman tüm Türk kardeşlerimizin eşlik ettiğini gördüm. Bu beni çok etkiledi ve ülkeme döndüğüm zaman mutlaka herkese anlatacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.



Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı da iki ülkenin marşlarının sözlerinin çok benzer olduğunu, diğer Türk ülkelerinin marşlarının da yine benzer ifadeler içerdiğini aktardı. Hayatı boyunca görmek istediği tablonun Türk milletleri arasındaki birlik ve beraberliğini görmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Selçuk Kırlı, "Evrimsel psikoloji açısından baktığımız zaman insan toplulukları 150 kişiyi geçtiği zaman genişleyebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için net olarak sanata ve kültüre ihtiyaç duyarlar. Dünyada o toplulukları tanıtan da, kendi aralarındaki varlıkları sağlayan da ve gelecek nesillere aktarılacak olan da odur. Bunun genetik temelleri de vardır. Ancak kültürle beslendiği zaman her şey değişir" şeklinde konuştu



Kırgızistan Türksoy Temsilcisi Kocageldi Kültegin de bugüne kadar 14 yıl üst üste Orta Asya'da sanat ve kültürel anlamda eserler vermiş kişilerin adını verdikleri faaliyetler düzenlediklerine işaret etti. 15. Programın Kırgızistan'ın önde gelen sanatçıları ile gerçekleştirilmesinden dolayı ayrıca mutluluk duyduklarını kaydeden Kültegin, katılan herkese teşekkür etti.



Açılış konuşmalarının ardından teşekkür plaketi takdim edildi. Programın son kısmında Süymönkul Çokmorov ve Tattibübü Tursunbayeva'nın birlikte rol aldıkları Kızıl Elma filmi izletildi. - BURSA

Kaynak: İHA