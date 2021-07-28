Kırgızistan'ın tarihi çivisiz camisi turistlerin ilgi odağı
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Kırgızistan'ın tarihi çivisiz camisi turistlerin ilgi odağı

Kırgızistan'ın tarihi çivisiz camisi turistlerin ilgi odağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırgızistan'ın önemli turizm merkezlerinden Issık Göl-Karakol şehrinde 1907-1910 yılları arasında çivi kullanmadan inşa edilen İbrahim Hacı Camii, mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Kırgızistan'ın önemli turizm merkezlerinden Issık Göl-Karakol şehrinde 1907-1910 yılları arasında çivi kullanmadan inşa edilen İbrahim Hacı Camii, mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Kırgızistan'ın kuzeydoğusundaki Issık Göl bölgesinin en büyük şehri Karakol'da 20. yüzyılın başında tek bir çivi çakılmadan inşa edilen Merkez İbrahim Hacı Camii yöreye gelen turistlerden büyük ilgi görüyor. Klasik Çin mimarisinin izlerini taşıyan ve Dungan Mescidi olarak da anılan asırlık caminin çatı kenarlarında üzüm, erik ve diğer meyvelerin süslemeleri bulunuyor. Camiyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Hacı İbrahim'in daveti üzerine Çin'den gelen bir mimar ve 20 ağaç ustası tarafından inşa edilen cami, 42 kolon ve Çin tarzı çatıdan oluşuyor. Uzunluğu 27 metre, genişliği ise 15 metre olan caminin mimarisi dışarıdan bakıldığında karmaşık gibi görünse de inşaatında demir çivilerin yerine çentik ve olukların kullanıldığı biliniyor. Sovyetler Birliği döneminde depoya çevrilen ve 1947 yılında tekrar ibadethaneye dönüştürülen cami, aynı zamanda müze olarak hizmet veriyor. Çevre düzenlemesi ve abdesthane tadilatı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 2016 yılında yapılan cami, her yıl dini bayram kutlamalarına da ev sahipliği yapıyor.

(Aliia Raimbekova/İHA)

Kırgızistan'ın tarihi çivisiz camisi turistlerin ilgi odağı
Kırgızistan'ın tarihi çivisiz camisi turistlerin ilgi odağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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