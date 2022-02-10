Kırgızistan'ın Kanadalı Centerra Gold şirketi ile görüşmelerinde sona geliniyor

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kanadalı sermayeli Centerra Gold şirketi ile görüşmelerinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Caparov, başkent Bişkek'te düzenlenen "Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş: Engeller ve Çözümler" başlıklı ulusal forumda konuştu.

Hükümet yetkililerin, Centerra Gold şirketiyle 7 aydır sürdürdüğü görüşmelere ilişkin açıklama yapan Caparov, her iki tarafı da memnun edebilecek söz konusu görüşmelerin sonucunun Kırgızistan'daki yatırım ortamını iyileştireceğini umduğunu söyledi.

Caparov, "Kanadalı sermayeli Centerra Gold şirketi ile görüşmelerimizi sonuçlandırıyoruz. Barışçıl bir şekilde dağılıyoruz." ifadesini kullandı.

Mayıs 2021'de kayyum atanmıştı

Meclisin önerisi üzerine hükümet, çevreye büyük zarar verdiği gerekçesiyle Centerra Gold şirketinin Kırgızistan'da 2006'dan bu yana işlettiği Kumtor altın madenine 18 Mayıs 2021'de kayyum atamıştı.

Kayyum atanmasının ardından Kırgızistan hükümet yetkilileri, Centtera Gold şirketin yöneticileri ile İsviçre'de bir kez temasa geçmiş, daha sonraki görüşmelere çevrim içi devam etmişti.

Ülkenin ulusal ekonomisine büyük katkısı olan ve yaklaşık 4 bin işçinin çalıştığı Kumtor altın madeni, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 12'sinden fazlasını sağlıyor.