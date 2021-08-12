Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kumtör davasında sorgulandı
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Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kumtör davasında sorgulandı

Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kumtör davasında sorgulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırgızistan'da geçen yıl ekim ayındaki parlamento seçimlerinin ardından istifa eden eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kumtör altın madeni davasında tanık olarak sorgulandı.

Kırgızistan'da geçen yıl ekim ayındaki parlamento seçimlerinin ardından istifa eden eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kumtör altın madeni davasında tanık olarak sorgulandı.

Kırgızistan'da Kanada sermayeli altın maden şirketi "Kumtör" ile ilgili açılan davada soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayındaki parlamento seçimlerinin ardından istifa eden eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Kumtör altın madeni davasında tanık olarak sorgulandığı bildirildi. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, sorgulamanın Ceenbekov'un başbakanlık görevini yerine getirdiği dönemle ilgili olduğu bildirilerek, Ceenbekov ile ilgili soruşturma faaliyetlerinin devam edileceğini açıkladı.

2017 yılında Kumtör projesiyle ilgili stratejik bir anlaşmanın yapılmasıyla ilgili olayların aktif bir soruşturma aşamasının başladığı belirten Komite, "Bu bağlamda, 12 Ağustos 2021'de, 2017 yılında ülkenin Başbakanı olarak görev yapan eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ceza davası için önemli olaylar hakkında tanık olarak sorguya çekildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, soruşturma sonuçlarına göre, soruşturma sonucunda suçluluğu tespit edilen ceza davasındaki tüm sanıkların eylemleri, konumları, esasları ve kılıklarına bakılmaksızın objektif bir hukuki değerlendirmeye tabi tutulacağı aktarıldı.

Kırgızistan'ın beşinci Cumhurbaşkanı olan Ceenbekov, Nisan 2016-Ağustos 2017 yılları arasında ülkenin 21'inci Başbakanı olarak görev yapmıştı.

Daha önce, aralarında eski Başbakan Ömürbek Babanov, eski Başbakan Temir Sariyev, Ceenbekov'un kardeşi eski milletvekili Asılbek Ceenbekov olmak üzere çok sayıda eski yetkili ve milletvekili Kumtör altın madeni projesine yönelik dava çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Askar Akayev de 16 yıl sonra Rusya'dan Kırgızistan'a getirilerek Kumtör davasında sorguya çekilmişti. Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılında iktidara gelen Akayev, 2005 halk ayaklanmasının ardından aile üyeleriyle birlikte Rusya'ya sığınmıştı. - BİŞKEK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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