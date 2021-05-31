Kırgızistan'ın eski Başbakanı Babanov ve eski Meclis Başkanı Ceenbekov gözaltına alındı
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Kırgızistan'ın eski Başbakanı Babanov ve eski Meclis Başkanı Ceenbekov gözaltına alındı

Kırgızistan'ın eski Başbakanı Babanov ve eski Meclis Başkanı Ceenbekov gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırgızistan'da eski Başbakan Ömürbek Babanov, eski Meclis Başkanı Asılbek Ceenbekov ve milletvekili Torobay Zulpukarov, Kumtör davası kapsamında yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.

Kırgızistan'da eski Başbakan Ömürbek Babanov, eski Meclis Başkanı Asılbek Ceenbekov ve milletvekili Torobay Zulpukarov, Kumtör davası kapsamında yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.

Kırgızistan'da Kanada sermayeli altın maden şirketi "Kumtör" ile ilgili açılan davada soruşturma devam ediyor. Kırgızistan basınında yer alan haberlerde, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKBN) tarafından ifadeye çağırılan eski Başbakan Ömürbek Babanov, eski Meclis Başkanı Asılbek Ceenbekov ve milletvekili Torobay Zulpukarov'un yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

GKNB tarafından yapılan açıklamada, Babanov, Ceenbekov ve Zulpukarov'un Kumtör davası kapsamında yürütülen soruşturmada elde edilen deliller üzerine yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kırgızistan'ın Kumtör'de yüzde 26 payı var

Kırgızistan'daki en büyük altın madeni Kumtör, Kanadalı Centerra Gold Inc. şirketi tarafından 1990'lı yıllardan bu yana işletiyor. Isık Göl bölgesindeki Tanrı Dağlarında yer alan madende yılda yaklaşık 16-18 ton altın üretilirken, Kırgızistan'ın Kumtör şirketinde yüzde 26 payı bulunuyor.

Madenin geçen yıl GSYH'ye katkısı yüzde 12,5 oldu

1994'ten bu yana Kırgızistan'a 4 milyar dolardan fazla temettü ödediği bilinen Kumtör'ün Kırgızistan'ın gayrı safi yurt içi hasılasındaki payının geçen yıl yüzde 12,5 olduğu biliniyor.

Kumtör'e 3 milyar dolar ceza

Kırgızistan'da 5 Ocak cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu iktidara gelen Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kumtör altın madeninin işletilmesinde yolsuzluk olaylarının araştırılacağını açıklamış, parlamento 6 Mayıs'ta yabancı şirketlere dış yönetimin getirilmesiyle ilgili yasa tasarısını kabul etmişti.

Yasanın Cumhurbaşkanı Caparov'un onayından geçmesiyle, Kırgız hükümeti, Kumtör'e dış yönetici atamış şirketin 3 yöneticisi hakkında dava açılmıştı. Bişkek ilçe mahkemesi, 7 Mayıs'ta Kumtör'ün çevresel normları ihlal etmeleri nedeniyle Kırgız hükümetine 3 milyar dolardan fazla para cezasının ödenmesi kararı almıştı. Kumtör'ün sahibi Centerra Gold ise, dış yöneticinin getirilmesini öngören yasayı eleştirmişti. Kırgız hükümeti, madenin kendileri işletmesi durumunda mevcut payından daha fazla kar kazanacağını iddia ediyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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