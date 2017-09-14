Kırgızistan'ın Çin'e Borcu Artıyor

Kırgızistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne borcu 1,5 milyar doları aştı.

Kırgızistan'ın Çin'e Borcu Artıyor

Kırgızistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne borcu 1,5 milyar doları aştı.

Kaynak: Dunya.com