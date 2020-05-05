Kırgızistan'ın bütçesi 121 milyon 250 bin dolar açık verdi

Kırgızistan'da ocak-nisan döneminde ulusal bütçe 121 milyon 250 bin dolar açık verdi.

Kırgızistan'da ocak-nisan döneminde ulusal bütçe 121 milyon 250 bin dolar açık verdi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev ve Maliye Bakanı Baktıgül Ceenbayeva'yı kabul etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan önlemler ve salgının sosyoekonomik sonuçlarının ele alındığı görüşmede, ocak-nisan dönemi gelir beklentisinin Kovid-19 nedeniyle tutturulmadığı, toplanması planlanan vergi gelirlerinin yüzde 77,2'sinin alındığı belirtildi.

Söz konusu dönemde bütçenin 121 milyon 250 bin dolar açık verdiği aktarılırken, öncelikli olmayan bütçe harcamalarının azaltılması ve koronavirüs salgınıyla mücadele için öngörülen harcamalara öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

Ülkede bu yıl bütçenin 400 milyon dolar gelir kaybına uğraması bekleniyor.

Kaynak: AA