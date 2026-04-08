Kırgızistan'ın BMGK Daimi Olmayan Üyeliği Adaylığı bilgilendirme toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi

Kırgızistan'ın tanıtılması ve 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Olmayan Üyeliği Adaylığı bilgilendirme programı Ankara'da gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın tanıtılması ve 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Olmayan Üyeliği Adaylığı hakkında bilgilendirme programı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun yanı sıra Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ve çok sayıda yetkili katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kadim tarihi bağlar, ortak kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik duygusuyla geçmişten geleceğe doğru ilerlediğini aktararak, bu vizyonun Türk dünyasının bir vizyonu olduğunun altını çizdi. Zorlu, Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Olmayan Üyeliği Adaylığı'nın sadece Kırgızistan'ın bir diplomatik girişimi olmadığını, aynı zamanda geniş Türk dünyası coğrafyası açısından da eşsiz bir girişim olarak tarihe not düştüğünü belirtti.

"Kardeş Kırgızistan Cumhuriyeti'nin önemli başvurusu bizlere gurur vermektedir"

Türk Devletler Teşkilatı'nın ortaya koyduğu duruş, birliktelik ve çizdiği vizyonun sadece bölgesel iş birliği için değil, aynı zamanda küresel barış, uyum ve istiklal temelinde de önemli bir sorumluluk yüklediğini söyleyen Zorlu, "İşte bu bakımdan bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana uzlaşının, açıklık ve şeffaflık ilkesinin ve bölgesinde her türlü barış ve güven esaslı girişimin içerisinde yer almış olan kardeş Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bu önemli başvurusu bizlere gurur vermekte ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı adı altında da bizlere yeni bir heyecanın da aslında işareti olmaktadır. Biz bu bağlamda özellikle teşkilatın kurulduğu günden itibaren 40'tan fazla başlıkta iş birliğini artıran, tahkim eden çok önemli bir uluslararası kuruluşa evrildik" dedi.

"Pasaportsuz, sadece kimlik belgesiyle dolaşımın sağlanabileceğinin bir arayışı içerisindeyiz"

Yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine değinen Zorlu, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla aramızdaki müzakere konularından birisi pasaportsuz, sadece kimlik belgesiyle dolaşımın sağlanabileceğinin bir arayışı içerisindeyiz. Bu müzakere iklimine gelmiş olmamız bile gerçekten çok sevindirici. Bizim için büyük güç verici bir durumdur" diye konuştu.

"Türkiye bugün aynı zamanda Kırgızistan'ın başlıca ticari ve ekonomik ortaklarından biridir"

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ise, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin dış politikasında Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi, ticari-ekonomik, kültürel-insani ve askeri-teknik alanlarda kapsamlı stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin öncelikli yer tuttuğunu kaydetti. Kazakbayev, "Türkiye bugün aynı zamanda Kırgızistan'ın başlıca ticari ve ekonomik ortaklarından biridir. İki ülke liderleri, yakın gelecekte ikili ticaret hacmini 5 milyar ABD dolarına ulaştırma hedefi belirlemiş ve ticari engellerin ortadan kaldırılması konusunda mutabakata varmıştır. Ayrıca ülkelerimiz Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), AGİT ve diğer uluslararası platformlarda da aktif iş birliği içerisindedir" ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünyanın en dinamik bölgesel yapılarından biri haline gelmesi memnuniyet vericidir"

Türk dünyası arasındaki iş birliğinin tarihi ve jeopolitik gerçeklerin gerektirdiği önemli bir zorunluluk olduğunu dile getiren Kazakbayev, "Son yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünyanın en dinamik bölgesel yapılarından biri haline gelmesi memnuniyet vericidir. Bugün teşkilat üyesi ve gözlemci ülkeler, dış politikadan ticarete, enerjiden dijital entegrasyona, yeşil ekonomiden uzay ve yapay zekaya kadar 40'tan fazla alanda iş birliği yürütmektedir. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hem kısa hem uzun vadede son derece olumlu bir perspektife/geleceğe sahip olduğuna yürekten inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı