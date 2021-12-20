Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ANKARA (AA) - Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömüraliyev, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'nin Beyt Hanun kentinde çektiği "Annenin feryadı" fotoğrafına oy veren Ömüraliyev, yaşam kategorisinde ise oyunu İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafından yana kullandı.

Ömüraliyev, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

 Bu mekanın kuryeleri siparişinizi 'at' ile getiriyor

Bu mekanın kuryeleri siparişinizi "at" ile getiriyor

 Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title