Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömüraliyev, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'nin Beyt Hanun kentinde çektiği "Annenin feryadı" fotoğrafına oy veren Ömüraliyev, yaşam kategorisinde ise oyunu İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafından yana kullandı.

Ömüraliyev, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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