Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti

04.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:52

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kayseri Sanayi Odası'na (KAYSO) ziyarette bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Büyüksimitci, "Geçen yıl Kayseri'den Kırgızistan'a 20'ye yakın üyemiz 5 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdi. Tabii bu rakam çok yeterli değil. Bu ziyaret, ikili ilişkilerimize de olumlu yansıyacaktır. İki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ömüraliyev ise hem Kırgızistan hakkında bilgi vermek hem de Kayseri ile ilgili bilgi almak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini aktararak, ev sahipliğinden dolayı Büyüksimitci'ye teşekkür etti.

Kırgızistan'ın, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olduğu için, 28 ülke ve 1 milyardan fazla nüfusa sahip pazarlara gümrüksüz erişim imkanının olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, Kayserili firmalara ülkesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA