Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev, Çubuk'u ziyaret etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev, Çubuk ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Omuraliev, önce Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Omuraliev, iki ülkenin tarihinin, dilinin ve dinin bir olduğuna işaret ederek, Çubuk'ta çok sayıda Kırgız vatandaşınının yaşadığını belirtti. Omuraliev, "Çubuk'u kardeş şehir yapmak istiyoruz. Hem oradaki vatandaşlarımız hem de buradaki vatandaşlarımız çeşitli etkinlikler ve ziyaretler yaparak bu var olan ilişkiyi daha da çok artıracaklardır." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş büyükelçiyi eylül ayında düzenleyecekleri "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali"ne davet etti.

Omuraliev, ziyaret proğramı kapsamında Türk vatandaşı Kırgız Türklerinin yaşadığı Aşağı Çavundur Mahallesindeki TOKİ konutlarını ziyaret etti.

Mahalle muhtarı Abdullah Esre ve Aksakallılar Meclisi tarafından yöresel kıyafetlerle karşılanan Omuraliev, Oruzbay Akören'den Çubuk'ta yaşayan Kırgızlar hakkında bilgi aldı.

Omuraliev, burada yaptığı açıklamada, Kırgız ve Türk halkının iki kardeş olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Dinimiz dilimiz, örf, adetimiz her şeyimiz bir. Bizim ayrımız gayrımız olamaz. Burada Kırgız olan bizim kardeşlerimize kendi evlatları gibi bakarak burada muhafaza ederek en güzel şekilde hayat şartlarını sunduğu için Türkiye Cumhuriyeti devletine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için gayret ediyoruz. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve tüm ilçe halkına yakın ilgi için teşekkür ediyorum."

Ziyarette Omuraliev'e, Kaymakam Uğur Sezer ve belediye başkanı Demirbaş da eşlik etti.

Kaynak: AA