Kırgızistan'ın 6'ncı Cumhurbaşkanı Caparov, yemin ederek görevine başladı
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Kırgızistan'ın 6'ncı Cumhurbaşkanı Caparov, yemin ederek görevine başladı

28.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:00
Kırgızistan'ın 6'ncı Cumhurbaşkanı Caparov, yemin ederek görevine başladı

Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 79,20 oyla kazanan Sadır Caparov'un göreve başlaması dolayısıyla yemin töreni düzenlendi.

Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 79,20 oyla kazanan Sadır Caparov'un göreve başlaması dolayısıyla yemin töreni düzenlendi.

Başkent Bişkek'te Milli Büyük Konser Salonu'nda yapılan yemin törenine, 1000'den fazla konuk davet edildi.

Törene, 5-15 Ekim tarihinde sokak gösterilerinin ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Sooronbay Ceenbekov da katıldı.

Okunan Manas Destanı eşliğinde tören salonundaki sahneye çıkan Caparov, Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Nurjan Şaildabekova'ndan cumhurbaşkanlığı mazbatasını teslim aldı.

Kırgız Sancağı'nı devralan Caparov, sağ elini anayasaya koyarak ant içti.

Ülkenim 6'ncı Cumhurbaşkanı olan Caparov, ulusal marşın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "İki bin yıldan fazla tarihi geçmişi olan halkımın önünde muazzam sorumluluğu bilhassa hissediyorum." dedi.

5 Ekim'de halkın ayaklanarak parlamento seçim sonuçlarının iptalini, cumhurbaşkanı ve hükümetin istifasını sağladığını hatırlatan Caparov, "Kaosun ve kanunsuzluğun eşiğine gelen ülkede milli birliği ve barışı korumak adına biz halkımızla birlikte sorumluluğu üstlendik ve ülkedeki durumu istikrara kavuşturmayı başardık." diye konuştu.

"Çok yönlü dış politika" vurgusu

Ülkenin zor günlerinde verdiği destekten dolayı Rusya'ya teşekkür eden Caparov, komşu Özbekistan ve Kazakistan ile ortak kaderi paylaştıklarını söyledi.

Caparov, Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek, stratejik ortaklarla ekonomik ve kültürel bağları artırmak istediklerini ifade etti.

Çok yönlü dış politika izlemeyi tercih edeceklerinin altını çizen Caparov, Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere Çin, ABD ve Avrupa ülkeleri ile iş birliği için çaba gösterileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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