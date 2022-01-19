Kırgızistan'ın 6,7 milyar dolarlık bütçesi onaylandı

Kırgızistan'ın 6 milyar 744 milyon dolarlık bütçesi onaylandı.

Kırgızistan'ın 6 milyar 744 milyon dolarlık bütçesi onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 2022 yılı bütçesini onayladığı belirtildi.

2022 yılı bütçesinde gelirler 282,1 milyar som (3,3 milyar dolar), giderler ise 291,2 milyar som (3,4 milyar dolar) olacak.

Bütçe açığı, 9,1 milyar som (107,1 milyon dolar) olarak öngörüldü.

Açıklamada, nominal olarak, milli bütçe gelirlerinin 2021 bütçesine kıyasla yüzde 63,2 artarak 109,2 milyar soma (1,3 milyar dolar) çıktığı kaydedildi.