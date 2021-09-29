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Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

ANKARA (AA) - Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ile çok sayıda davetli katılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise yazılı bir kutlama mesajı gönderdi.

Oktay'ın resepsiyonda okunan yazılı mesajında, " Türkiye, Kırgız Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmuş ve o günden bu yana da iki ülken arasındaki ilişkiler her alanda dostane şekilde devam etmiştir. Kırgız Cumhuriyetinin bağımsızlığının 30 yıldönümünü tebrik ediyor, iki ülke arasındaki geçmişten günümüze uzanan sıcak ilişkilerin devamını temenni ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Adan ise resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kırgızistan'ı ilk tanıyan ve Bişkek'te ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın kalkınmasına ve uluslararası toplumla bütünleşmesine tüm imkanlarıyla destek verdiğini vurgulayan Adan, "Bugün, kardeş Kırgızistan'ın uluslararası toplumun kendi ayakları üzerinde durabilen saygın bir üyesi olduğunu görmek bizler için sevinç kaynağıdır." dedi.

Adan, 2021 yılının iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesinin 10. yılı olduğunu da hatırlatarak, son dönemde karşılıklı olarak yüksek düzeyli ziyaretler gerçekleştirildiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaretin salgına rağmen düşmediğini söyleyen Adan, "2021 yılının ilk 7 ayında ticaret hacmimizin 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 55 oranında artarak 378 milyon dolar seviyesine ulaşması memnuniyet vericidir. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaretimizin önündeki engelleri birer birer kaldırmalı ve yeni işbirlikleri kurmalıyız." diye konuştu.

Adan, Türk firmalarının Kırgızistan'da 902,2 milyon dolar değerinde 75 proje üstlendiğini de sözlerine ekledi.

Ömüraliyev de yaptığı konuşmada iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Kırgızlar ve Türkler ortak bir tarihe, dine, kültüre ve dile sahip kardeş halklardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 24 Aralık 1991'de kurulduğunu söyleyen Ömüraliyev, "30 yıl içinde kültürel ve insani iş birliği alanında birçok başarılı etkileşim örneği bulunmaktadır. Bunlardan biri sadece Türkiye ile Kırgızistan arasında değil diğer tüm bölgeler arasında bir nevi eğitim köprüsü haline gelen Kırgız-Türk Manas Üniversitesinin faaliyetleridir." dedi.

Ömüraliyev, şu anda Türkiye'deki üniversitelerde 1792 Kırgızistan vatandaşının eğitim aldığını, ülkesindeki üniversitelerde ise 490 Türk vatandaşının eğitim aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından, Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü anısına pasta kesildi ve kopuz dinletisi sunuldu.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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