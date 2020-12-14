Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret köprüsü büyüyecek

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile beraberindeki heyet, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i ziyaret etti. Toplantıda, iki ülke arasındaki başta enerji ile inşaat projeleri olmak üzere birçok konuda iş birliği yapma kararı alındı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile beraberindeki heyet, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki başta enerji ile inşaat projeleri olmak üzere birçok konuda iş birliği yapma kararı alındı. Karşılıklı olarak ihracat ve ithalatın gelişmesi için konfederasyon bünyesinde komisyon kurulacak. Türk mühendislerle birlikte 2021 yılında enerji ve inşaat projeleri olmak üzere bir gezi düzenleme kararı alındı.

Büyükelçi Ömüraliyev, Nezaket Emine Atasoy ve ULUSKON heyetini Kırgızistan'da görmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Nezaket Emine Atasoy ise Kırgızistan'a yapacakları seyahatte karşılıklı olarak ticaretin artacağını söyledi. Atasoy, başta enerji ve inşaat projeleri olmak üzere birçok alanda yeni projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. Karşılıklı olarak hediyeleşmenin ardından toplantı sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı