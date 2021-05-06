Kırgızistan ile Tacikistan sınır sorununda uzlaşılan konuların bu ay içinde çözülmesi planlanıyor

Kırgızistan ile Tacikistan sınır sorununa ilişkin 2 Mayıs'ta yaptıkları görüşmede üzerinde uzlaştıkları sınır kesimleri projesini 5-9 Mayıs tarihleri arasında, topografik çalışmaları ise 17 Mayıs'a kadar tamamlayacak.

Kırgızistan ile Tacikistan sınır sorununa ilişkin 2 Mayıs'ta yaptıkları görüşmede üzerinde uzlaştıkları sınır kesimleri projesini 5-9 Mayıs tarihleri arasında, topografik çalışmaları ise 17 Mayıs'a kadar tamamlayacak.

Kırgızistan ile Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanları'nın 2 Mayıs'ta sınır sorununa ilişkin yaptıkları görüşmenin ortak bildirisi yayınlandı. Bildiride, tartışmalı sınırın belirlenmesinde 1924-1927 dönemlerine ve 1989 yılına ait arşiv belgelerin kullanılacağı, üzerinde uzlaşılan sınır kesimleri projesinin ise 5-9 Mayıs arasında yapılacağı belirtildi. Sınırdaki topografik çalışmaların 17 Mayıs'a kadar devam edeceği ifade edilen bildiride, Kırgızistan'da yer alan Tacik yerleşim bölgesi (eksklav) Voruh'a gidecek yeni yan yolun iki ülke tarafından ortaklaşa yapılacağı ve yolun Tacikler tarafından işletileceği kaydedildi. Bildiride, Voruh'ta sınır belirleme çalışmalarının ise söz konusu yolun inşaatının tamamlanmasının ardından yapılacağı ifadeleri yer aldı.

Çatışmalarda toplam ölü sayısı 55'e ulaştı

Çatışmalarda Kırgızistan'da can kaybı 36, Tacik taraftan 8 olarak açıklanmıştı. Çatışmalarda her iki taraftan onlarca kişi yaralanmıştı. Tacikistan medyası yetkililere dayandırdığı haberlerde, çatışmalarda hayatını kaybeden Tacikistan vatandaşlarının sayısının 19'a, yaralı sayısının ise 88'e yükseldiğini duyurdu.

Sınırdaki çatışma

29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucunda aynı gün yerel saatle 20.00'da ateşkes uygulanmasında ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde anlaşmış, çatışma gece 00.00 sıralarında durdurulmuştu. Ancak 30 Mayıs'ta Tacik askerlerinin ateşkesi ihlal etmesi üzerine çatışma bölgesinde tansiyon yeniden yükselmişti. 1 Mayıs'ta iki ülke Ulusal Güvenlik Komite başkanları gerçekleştirdikleri görüşmede bir kez daha çatışmaların durdurulması ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde uzlaşmış, çatışmalara son verilmişti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı