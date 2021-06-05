Kırgızistan ile Tacikistan, sınır sorununa ilişkin protokol imzaladı

Tacikistan askerlerinin Oş bölgesi Çon Alay ilçesinin sınır kesimine konteyner yerleştirmesi nedeniyle Kırgızistan ile Tacikistan arasında dün yaşanan sınır geriliminin ardından iki ülke arasında protokol imzalandı.

Tacikistan askerlerinin Oş bölgesi Çon Alay ilçesinin sınır kesimine konteyner yerleştirmesi nedeniyle Kırgızistan ile Tacikistan arasında dün yaşanan sınır geriliminin ardından iki ülke arasında protokol imzalandı.

Tacikistan askerlerinin, dün yerel saatle 03.00 sıralarında Kırgızistan'ın Oş bölgesine bağlı Çon Alay ilçesinin sınır kesimine konteyner yerleştirmesi üzerine iki ülke arasındaki sınırda tansiyon bir kez daha yükselmişti. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirilmesi üzerine Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisini bakanlığa çağırarak nota vermişti. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Tacikistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov ile sınır sorunuyla ilgili dün ve bugün yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Dün yapılan görüşmelerin başarısız geçmesi nedeniyle Tacikistan sınırı yakınlarındaki köylerde yaşayanları tahliye etmek zorunda kaldıklarını belirten Taşiyev, "Bugün görüşmeler devam etti ve yerel saatle 13.00'de sona erdi. Görüşmelerin başarıyla sona erdiğini söyleyebilirim. Anlaşmaya vardık ve ortak protokolü kabul ettik" dedi.

Tahliye edilen vatandaşların evlerine geri dönmesi ve askerlerin sınırdan geri çekilmesine ilişkin talimat vereceğini de söyleyen Taşiyev, daha önce sağlanan anlaşmaları ihlal etmediklerini ve ileride varılacak ortak anlaşmalar kapsamında hareket edeceklerini dile getirdi.

Protokol metni yayınlandı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu'nun internet sitesinde iki ülke arasında imzalanan protokolün metni yayınlandı. Karamık sınır kesimindeki anlaşmazlıkların barış yoluyla çözüldüğü belirtilen protokolde, tarafların her iki ülkenin sınır karakollarının 3 kilometre içeri alınması, asker ve askeri donatımların geri çekilmesinde anlaştıkları aktarıldı. Protokolde, söz konusu tartışmalı sınır kesimindeki yayların kullanılması, devlet sınırındaki herhangi bir eylemin her iki tarafın da uzlaşması halinde yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Protokolde ayrıca, topografi çalışma grupları başkanlarına en kısa sürede iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi ile ilgili çalışmaları tamamla talimatının verildiği, sınır yakınlarındaki köylerin sakinlerine yönelik açıklayıcı çalışmalar yapılmasının gerektiği ifade edildi.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, dün Tacikistan askerlerinin Çon Alay ilçesindeki tartışmalı sınır kesimine Kırgızistan topraklarına girerek konteyner yerleştirdiğini ve bunun söz konusu sınır kesiminde gerilime neden olduğunu açıklamıştı. Kırgızistan, sınır köylerinden vatandaşları tahliye ederken, Dışişleri Bakanlığı da tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirilmesi üzerine Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisini bakanlığa çağırarak nota vermişti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı