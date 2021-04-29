Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki gerginliğin sona erdirilmesi için uzlaşma sağlandı

Kırgızistan ile Tacikistan, sınır bölgesinde yaşanan silahlı çatışmanın sona erdirilmesi için uzlaşma sağladı.

Kırgızistan ile Tacikistan, sınır bölgesinde yaşanan silahlı çatışmanın sona erdirilmesi için uzlaşma sağladı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve diğer yetkililer, iki ülkenin sınır bölgelerindeki sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla görüştü.

Görüşmede, her iki taraf için kayıplara ve insanların yaralanmalarına yol açan çatışmanın siyasi ve diplomatik müzakereler yoluyla barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Kazakbayev, Kırgız tarafının toprak talep etmediğini ve topraklarını kimseyle paylaşma niyetinde de olmadığını belirterek, sorunların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakanlar, görüşmeler sonucunda, yerel saatle 20.00'den itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Ayrıca, birkaç saat içinde tarafların yerel makamlarının temsilcilerinin katılımıyla kolluk kuvvetleri ve güvenlik teşkilatlarının yöneticilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Sınırdaki çatışma

Kırgızistan ile Tacikistan arasında bölgeye su dağıtım şebekesi konusundaki anlaşmazlığın yol açtığı silahlı çatışmada ölenler oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Her iki ülkenin tartışmalı bölgeye yakın mesafedeki sınır karakolları ateş altına alındı ve birkaçında yangın çıktı.

Bölgeye asker sevkiyatı yapıldı, çatışma bölgesi yakınındakiler tahliye edildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bölgede çatışmanın sona erdirilmesi için Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov başkanlığında çalışma grubu oluşturdu.

Bu arada, Rusya'da bulunan Başbakan Ulukbek Maripov'un Tacik mevkidaşıyla bir araya gelmesinin planlandığı açıklandı.

Öte yandan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Başbakanlık binası önünde toplanan kalabalık, iktidardan çatışmanın durdurulmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur