Kırgızistan: Hükümetin 'basın ve internet sansürü' yasa tasarısı protesto edildi
Orta Asya'nın en demokratik ülkelerinden kabul edilen Kırgızistan'da, basın ve internet özgürlüğünü gölgeleyebilecek bir yasa tasarısı mecliste kabul edildi.
29.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:35
Orta Asya'nın en demokratik ülkelerinden kabul edilen Kırgızistan'da, basın ve internet özgürlüğünü gölgeleyebilecek bir yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından henüz imzalanmayan tasarı yüzlerce Kırgız tarafından protesto edildiView on euronews
Kaynak: Euronews.com