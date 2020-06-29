Kırgızistan: Hükümetin 'basın ve internet sansürü' yasa tasarısı protesto edildi Orta Asya'nın en demokratik ülkelerinden kabul edilen Kırgızistan'da, basın ve internet özgürlüğünü gölgeleyebilecek bir yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

Orta Asya'nın en demokratik ülkelerinden kabul edilen Kırgızistan'da, basın ve internet özgürlüğünü gölgeleyebilecek bir yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından henüz imzalanmayan tasarı yüzlerce Kırgız tarafından protesto edildiView on euronews Kaynak: Euronews.com