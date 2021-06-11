Kırgızistan heyetinden Gazi Üniversitesine ziyaret
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Kırgızistan heyetinden Gazi Üniversitesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Güncel

- Kırgızistan heyetinden Gazi Üniversitesine ziyaret Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparov ve beraberindeki heyet Gazi Üniversitesini ziyaret etti.

- Kırgızistan heyetinden Gazi Üniversitesine ziyaret

ANKARA - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparov ve beraberindeki heyet Gazi Üniversitesini ziyaret etti.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparov ve beraberindeki heyet Gazi Üniversitesine ziyarette bulundu. Gazi Üniversitesinin Rektörlük binasında gerçekleştirilen karşılamaya Gazi Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör yardımcıları Rektör Danışmanları ve Dekanlar katıldı.

Mimar Kemaleddin Salonunda yapılan sunumla Gazi Üniversitesinin tarihçesini anlatan Rektör Musa Yıldız, Üniversitenin projeleri, iş birlikleri ve kapasitesi hakkında Kırgızistan heyetine bilgilendirmelerde bulundu. Sunumun gerçekleşmesinin ardından karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.

Mimar Kemaleddin Salonu'nda başlayan ziyaret daha sonra üniversite bünyesinde bulunun Rektörlük Resim ve Heykel Müzesi, Kreş, Kütüphane, Gazi Eğitim Fakültesi Yaban Hayatı Müzesi ve Biyoloji Müzesi'nin gezilmesi ardından son buldu.

Kırgızistan heyetinden Gazi Üniversitesine ziyaret
Kırgızistan heyetinden Gazi Üniversitesine ziyaret
Kırgızistan heyetinden Gazi Üniversitesine ziyaret
Kırgızistan heyetinden Gazi Üniversitesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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