Kırgızistan fotoğraf sergisi TOBB'da ziyarete açıldı

ANKARA (AA) - Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) "Kırgızistan Fotoğraf Sergisi" açıldı.

TOBB'tan yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Fotoğraf Sergisi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev tarafından TOBB Konferans Salonu Fuayesi'nde açıldı.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Türk iş dünyası olarak Kırgızistan ile ikili ilişkilerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, "İkili ilişkilerimizin gelişmesi için, başta Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, tüm muhataplarımızla yakın çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 500'e yakın Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu firmaların Kırgızistan'ın umut vadeden geleceğine yatırım yaptığını, Kırgızistan'ın kalkınma çabalarına destek verdiğini, bu serginin de Türk-Kırgız kardeşliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Fotoğraf Sergisi'ni iş dünyası ile buluşturduğu için Büyükelçi Ömüraliyev'e teşekkür etti.