Kırgızistan Federasyon Başkanı Mamatov'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Kırgızistan Futbol Federasyonu Başkanı Kanat Mamatov, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

24.10.2019 19:44
Kırgızistan Federasyon Başkanı Mamatov'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Kırgızistan Futbol Federasyonu Başkanı Kanat Mamatov, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile başkan vekili Yılmaz Büyükaydın'ın da katıldığı belirtildi.

Ziyarette Nihat Özdemir ve Kanat Mamatov arasında karşılıklı forma takdimi yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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