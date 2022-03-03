Kırgızistan, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası müsabakalarına ev sahipliği yapıyor - Haberler

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Kırgızistan, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

AA, Nazir Aliyev Tayfur - Spor
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Kırgızistan, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Kırgızistan, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) himayesindeki Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın 4. lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Kırgızistan, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) himayesindeki Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın 4. lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası müsabakaları için başkent Bişkek'te Kapalı Buz Spor Kompleksi'nde açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, IIHF Başkanı Luc Tardif ve IIHF Birinci Başkan Yardımcısı Petr Brzhiza katıldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, sadece kendisinin değil, tüm Kırgız halkının, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nın ilk kez Kırgızistan'da düzenlenmesinden memnun olduğunu belirtti.

Tardif ise ulusal bayrak gününün kutlandığı Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'na, salgının başlamasından iki yıl sonra ilk kez Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Kırgızistan Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Anvar Omorkanov da ülkede her geçen yıl hokeye ilginin arttığını söyledi.

Törenin ardından 4. ligde yer alan Kırgızistan, Kuveyt, İran, Singapur ve Malezya milli takımlarının maçları yapıldı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Spor

cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Buz Hokeyi, Spor, Haberler

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