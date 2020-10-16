Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'den ülkede durumun istikrarlı olduğu açıklaması
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'den ülkede durumun istikrarlı olduğu açıklaması

16.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:30
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'den ülkede durumun istikrarlı olduğu açıklaması

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı ülkedeki son gelişmeler konusunda bilgilendirdiklerini belirterek, "Ülkede durum istikrarlı ve devletin tüm organları yasaldır.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı ülkedeki son gelişmeler konusunda bilgilendirdiklerini belirterek, "Ülkede durum istikrarlı ve devletin tüm organları yasaldır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kazakbayev'in, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat'ı Bakanlık binasında kabul ettiği belirtildi.

Siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili iş birliğinin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmede, Kırgızistan-Türkiye stratejik iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için önlemlerin alınması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kazakbayev, ülkede devam eden siyasi süreçlerin hukuki zeminine döndüğünü belirterek, "Ülkede durum istikrarlı ve devletin tüm organları yasaldır. Devletin tüm kurumları da iş başındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ata Yurt-Cumhuriyet Partisi ittifakından Başbakan Sadır Caparov'un kabinesinde yer alan Kazakbayev, 2005-2009 yılları arasında Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu görevinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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