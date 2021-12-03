Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, AGİT 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'na katıldı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, uluslararası topluma, Afganistan'daki barış sürecinde gösterdiği çabaları pekiştirmesi çağrısında bulundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, uluslararası topluma, Afganistan'daki barış sürecinde gösterdiği çabaları pekiştirmesi çağrısında bulundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakbayev, İsveç'in başkenti Stockholm'de katıldığı Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu.

AGİT Bakanlar Konseyinin bu yılki ana gündem maddelerinden biri olan Afganistan'daki duruma işaret eden Kazakbayev, uluslararası toplumun Afganistan'daki barış sürecinde gösterdiği çabaları pekiştirmesi çağrısı yaptı.

Kazakbayev, Afganistan'da durumu istikrara kavuşturmak için diyaloğun sürdürülmesi ve mevcut yönetimiyle etkileşim için bir uzlaşma seçeneği bulunması gerektiğini belirtti.

Kırgızistan'ın Afganistan'a insani yardım sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu dile getiren Kazakbayev, Bişkek'teki AGİT Akademisi bünyesinde Afganistan üzerine bir araştırma merkezinin kurulmasını önerdi.

Kazakbayev, bu merkezin, Afganistan'da devam eden süreçleri incelemek ve bunlara yanıt vermek için önerilerin geliştirildiği bağımsız bir akademik düşünce kuruluşu olacağını kaydetti.

Ülkedeki siyasi süreçleriyle ilgili katılımcıları bilgilendiren Kazakbayev, Kırgızistan'da 2020'de başlayan temel siyasi etkinliklerin tamamladığını ifade etti.

Kazakbayev, 28 Kasım Pazar günü yapılan milletvekili seçimleri izleyen uluslararası gözlemcilerin memnun kaldığını aktardı.

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

 BM, 41 milyar dolarla tarihindeki en yüksek insani yardım çağrısında bulundu

BM, 41 milyar dolarla tarihindeki en yüksek insani yardım çağrısında bulundu

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir"

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title