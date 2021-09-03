Kırgızistan Devlet Başkanı'na Trabzonspor forması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan Devlet Başkanı'na Trabzonspor forması

Kırgızistan Devlet Başkanı'na Trabzonspor forması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en büyük ilk 100 proje yönetim firmalarından birisi olan NKY'nin CEO'su Birhan Emre Yazıcı, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Zhaparov'un Başkent Bişkek'teki Başkanlık konutunun misafiri oldu.

Dünyanın en büyük ilk 100 proje yönetim firmalarından birisi olan NKY'nin CEO'su Birhan Emre Yazıcı, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Zhaparov'un Başkent Bişkek'teki Başkanlık konutunun misafiri oldu.

Yazıcı, toplantıda Zhaparov'a Trabzonspor forması hediye etti.

Devlet Başkanı Zhaparov ile Yazıcı arasında yapılan toplantıda ise Kırgızistan Hükümetinin özellikle maden ve enerji yatırımları noktasında, Türk firmalarına öncelik vermek istemesi gündeme geldi. Türkiye'nin sektör devi firmaları arasında bulunan NKY Tarafından proje yönetimlerinin yapılması ve diğer detayların konuşulduğu toplantının bir hayli verimli geçtiği kaydedildi. İş gündemlerinin yanı sıra spora karşı ilgisiyle de bilinen Devlet Başkanı Zhaparov'a, kendisine NKY Ceo'su Yazıcı tarafından forma hediye edilmesi sonrası oldukça mutlu olduğu kaydedildi. Bu jest karşısında Devlet Başkanı Zhaparov'un davet üzerine Trabzon'a gelerek, Trabzonspor'un bir derbi maçını izlemek istediği de kaydedildi.

Görüşmeyle ilgili konuşan iş insanı Birhan Emre Yazıcı "Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Zhaparov bizi makamında kabul etti. Kırgızistan'ın yapılanmasında, NKY. Olarak oynayacağımız rolü ve tabiki Trabzonspor'u konuştuk. Yakın bir zamanda Trabzon'a gelecek. Ona da artık her yer Trabzon" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ezgi Mola Münir Özkul Deniz Akkaya
Spor Muslera Cristiano Ali Öztürk Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırgızistan Devlet Başkanı'na Trabzonspor forması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 10:15:08. #1.14#

title