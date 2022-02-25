Kırgızistan'dan Ukrayna'da "güvenlik koridoru" oluşturulması çağrısı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek Ukrayna'da tüm taraflara "güvenlik koridoru" oluşturulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Ukrayna'da tüm tarafları, yabancılar da dahil olmak üzere siviller için yeterli güvenliği sağlamaya ve onlara çatışma bölgesinden ayrılma fırsatı vermeye çağırıyoruz." denildi.

"Rusya ve Ukrayna halklarıyla tarihsel olarak dostane ilişkilerimize dayanarak, daha fazla zayiatı ve yıkımı önlemek için anlaşmazlığı müzakere masasında çözmek için yeni formatlar ve mekanizmalar oluşturmak üzere tarafların mümkün olan en kısa sürede barışa ulaşmalarını umuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu bağlamda, sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için taraflar arasında müzakerelerin başlatılmasına yönelik her türlü öneri ve girişimi memnuniyetle karşıladıklarına vurgu yapıldı.

Öte yandan Ukrayna'daki Kırgızistan vatandaşlarının Romanya ve Polonya üzerinden tahliye edileceği bildirildi.