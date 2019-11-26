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Kırgızistan’dan Türk sanayicilere yatırım çağrısı

OSTİM benzeri yapıların Kırgızistan'da kurulmasını düşündüklerini belirten Kırgızistan Birinci Başkan Yardımcısı Kubatek Boronov, Kırgızistan hükümetinin, işbirliği için hazır olduğunu vurguladı.

26.11.2019 08:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:18
Kırgızistan’dan Türk sanayicilere yatırım çağrısı

OSTİM benzeri yapıların 'da kurulmasını düşündüklerini belirten Kırgızistan Birinci Başkan Yardımcısı Kubatek Boronov, Kırgızistan hükümetinin, işbirliği için hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

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