Kırgızistan’dan Türk sanayicilere yatırım çağrısı
OSTİM benzeri yapıların Kırgızistan'da kurulmasını düşündüklerini belirten Kırgızistan Birinci Başkan Yardımcısı Kubatek Boronov, Kırgızistan hükümetinin, işbirliği için hazır olduğunu vurguladı.
26.11.2019 08:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:18
OSTİM benzeri yapıların Kırgızistan'da kurulmasını düşündüklerini belirten Kırgızistan Birinci Başkan Yardımcısı Kubatek Boronov, Kırgızistan hükümetinin, işbirliği için hazır olduğunu vurguladı.
Kaynak: Dunya.com