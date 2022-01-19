Kırgızistan'dan Türk dünyasından gençleri ülkeye davet etti
Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Türk dünyası gençlerini ülkesine çağırdı.
Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Türk dünyası gençlerini ülkesine çağırdı.
Camankulov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından yürütülen "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Dersleri ve Söyleşileri" programında konuştu.
"Türk Dünyası'nın Turizm Cenneti Kırgızistan" konulu sunum yapan Camankulov, 9 ülkeden 76 üniversiteden 3 bin 500 üniversite öğrencisine seslendi.
Camankulov, Kırgızistan'ı, "göğe değin uzanan dağların, büyük İpek Yolu'nun ve eşsiz konargöçer kültürünün vatanı" olarak tanımlayarak, "Türk dünyasından gençleri ülkemize davet ediyorum." dedi.