Kırgızistan'dan finans kurumlarına "dolar çıkarma" yasağı - Haberler

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Kırgızistan'dan finans kurumlarına "dolar çıkarma" yasağı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Ekonomi
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Kırgızistan Merkez Bankası, bankalar, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerine ülkeden nakit ABD doları çıkarılmasını geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Kırgızistan Merkez Bankası, bankalar, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerine ülkeden nakit ABD doları çıkarılmasını geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğini sağlamak ve iç döviz piyasasındaki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeden nakit Amerikan doları çıkarılmasının yasaklandığı belirtildi.

Geçici yasağın 11 Mart 2022'de saat 17.30 itibarıyla geçerli olduğu ve başta bankalar olmak üzere, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerini kapsadığı ifade edildi.

Kırgızistan'dan finans kurumlarına dolar çıkarma yasağı

Kırgızistan'dan finans kurumlarına dolar çıkarma yasağı

Kırgızistan'dan finans kurumlarına dolar çıkarma yasağı

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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Ekonomi

Merkez Bankası, Kırgızistan, Finans, Döviz, Ekonomi, Haberler

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