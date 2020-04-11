Kırgızistan'dan dönemeyen Türk öğrenciler KTMÜ Öğrenci Evi'nde misafir ediliyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te eğitim veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) okuyan Türk öğrenciler, üniversite personeli tarafından misafir ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te eğitim veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) okuyan Türk öğrenciler, üniversite personeli tarafından misafir ediliyor.

Ülkede eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından, üniversitenin Cengiz Aymatov Kampüsü'ndeki Öğrenci Evi'nde kalan yaklaşık 200 Türk öğrenci 8 Nisan'da başlayan uzaktan eğitime katılıyor.

Maddi destek alan öğrencilere ücretsiz olarak günde iki öğün yemek veriliyor ve kantin açık tutuluyor. Üniversite mensuplarının eşleri tarafından hazırlanan yemekler de öğrencilere ikram ediliyor.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da 355 Türk öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Bunlardan bugün itibariyle herhangi bir sorun tarafımıza intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kırgızistan'a dönemeyen KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, AA muhabirine video konferansla yaptığı açıklamada, "Öğrencilere üniversite personelinin maddi yardımlarıyla her gün iki kere ücretsiz sıcak çorba, sandviç, pizza, börek, yoğurt gibi yemekler ikram ediliyor." dedi.

Balcı, öğrencilerin taleplerini karşılamaya devam edeceklerini belirtirken, öğrencilere ev yemeklerini hazırlayarak ikramda bulunan üniversite mensuplarının eşlerine de teşekkür etti.

Üniversitede Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlere değinen Balcı, kampüse artık personel getiremediklerini, bunun için en az personelle hizmetleri yürütmeye çalıştıklarını hatırlattı.

Söz konusu öğrencilerden Muhammed Mustafa Bakır, yerli öğrencilerin evlerine gönderildiklerini belirterek, "Üniversitemizin Kovid-19 ile ilgili yeterli önlemler aldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yaşanan süreci atlatmayı beklediklerini söyleyen Muhammed Aktaş ise "Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Şahsi talebim bulunmuyor. Maddi destek de sağlandı." diye konuştu.

Kübra Albayrakçı da herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade ederek, bu sürecin bir an önce bitmesini ve Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi.

Olağanüstü hal ve 20.00 - 07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Kırgızistan'da Kovid-19 vaka sayısı 339'a çıktı.

Kaynak: AA