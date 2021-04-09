Kırgızistan'dan Azerbaycan'a Bakü-Bişkek uçak seferlerinin yeniden başlatılması önerisi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan'a Bakü-Bişkek uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını önerdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan'a Bakü-Bişkek uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev'i kabul ederek, ülkeler arasında siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, sosyal, insani ve diğer alanlarda iş birliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke arasında doğrudan hava ulaşımının yeniden başlatılması konusuna değinen Caparov, bu konuya ilişkin görüşmelerin hızlandırılması önerisinde bulundu.

Kırgızistan'ın, Azerbaycan ile geleneksel dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Caparov, ekonomik iş birliğinin çeşitlendirilmesinin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Caparov, Azerbaycan'ın sponsorluğunda Bişkek'te inşaatı devam eden Kırgızistan-Azerbaycan Dostluk Parkı ve Haydar Aliyev Ortaokulu için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kırgızistan'a yapacağı ziyarete kadar inşaatların tamamlanacağına olan güvenini ifade etti.

Büyükelçi Orucev, Cumhurbaşkanı Aliyev'in selamını ileterek, Caparov'un liderliğinde ülkeler arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerinin daha da derinleşeceğine olan inancını dile getirdi.

Azerbaycan tarafının Kırgızistan'a yeni yatırımları çekmeye hazır olduğunu ifade eden Orucev, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinde kullanılmayan büyük potansiyele işaret etti.

Orucev, Azerbaycan'ın Caparov'un izlediği reform politikasını desteklediğini vurgulayarak, ülkesinin lideri adına Caparov'u Azerbaycan'ı ziyaret etmeye davet etti.

İki ülkenin bağımsızlığına kavuşmasının ardından ilk kez 27 Ekim 2014'te Bakü-Bişkek-Bakü seferi başlatılmış, kısa süre sonra durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur