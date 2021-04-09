Kırgızistan'dan Azerbaycan'a Bakü-Bişkek uçak seferlerinin yeniden başlatılması önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan'dan Azerbaycan'a Bakü-Bişkek uçak seferlerinin yeniden başlatılması önerisi

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan'dan Azerbaycan'a Bakü-Bişkek uçak seferlerinin yeniden başlatılması önerisi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan'a Bakü-Bişkek uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını önerdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan'a Bakü-Bişkek uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev'i kabul ederek, ülkeler arasında siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, sosyal, insani ve diğer alanlarda iş birliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke arasında doğrudan hava ulaşımının yeniden başlatılması konusuna değinen Caparov, bu konuya ilişkin görüşmelerin hızlandırılması önerisinde bulundu.

Kırgızistan'ın, Azerbaycan ile geleneksel dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Caparov, ekonomik iş birliğinin çeşitlendirilmesinin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Caparov, Azerbaycan'ın sponsorluğunda Bişkek'te inşaatı devam eden Kırgızistan-Azerbaycan Dostluk Parkı ve Haydar Aliyev Ortaokulu için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kırgızistan'a yapacağı ziyarete kadar inşaatların tamamlanacağına olan güvenini ifade etti.

Büyükelçi Orucev, Cumhurbaşkanı Aliyev'in selamını ileterek, Caparov'un liderliğinde ülkeler arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerinin daha da derinleşeceğine olan inancını dile getirdi.

Azerbaycan tarafının Kırgızistan'a yeni yatırımları çekmeye hazır olduğunu ifade eden Orucev, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinde kullanılmayan büyük potansiyele işaret etti.

Orucev, Azerbaycan'ın Caparov'un izlediği reform politikasını desteklediğini vurgulayarak, ülkesinin lideri adına Caparov'u Azerbaycan'ı ziyaret etmeye davet etti.

İki ülkenin bağımsızlığına kavuşmasının ardından ilk kez 27 Ekim 2014'te Bakü-Bişkek-Bakü seferi başlatılmış, kısa süre sonra durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Dilan Çıtak Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Ümit Öztürk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırgızistan'dan Azerbaycan'a Bakü-Bişkek uçak seferlerinin yeniden başlatılması önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:02:42. #1.14#
title